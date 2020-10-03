На Кунцевском кладбище перед похоронами Тесака усилили меры безопасности. Люди выстроились в очередь на прощание
Меры безопасности усилили на Кунцевском кладбище Москвы, где 3 октября пройдут похороны националиста Максима Марцинкевича (Тесак).
На входах на кладбище установили рамки, там дежурят полицейские, пишет «МБХ Медиа». Люди выстроились в большую очередь, чтобы проститься с покойным.
В Москве на Кунцевском кладбище проходят похороны Максима Марцинкевича (Тесака). Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Abauqx87yU— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 3, 2020
Родители националиста Марцинкевича, обнаруженного мертвым в камере челябинского следственного изолятора, не смогли осмотреть его тело перед похоронами. Они не верят в версию о его самоубийстве и хотели бы провести независимую экспертизу, сообщает «Коммерсантъ».
Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорит, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.