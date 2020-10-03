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03.10.2020 11:35
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На Кунцевском кладбище перед похоронами Тесака усилили меры безопасности. Люди выстроились в очередь на прощание

Меры безопасности усилили на Кунцевском кладбище Москвы, где 3 октября пройдут похороны националиста Максима Марцинкевича (Тесак).

На входах на кладбище установили рамки, там дежурят полицейские, пишет «МБХ Медиа». Люди выстроились в большую очередь, чтобы проститься с покойным.

Родители националиста Марцинкевича, обнаруженного мертвым в камере челябинского следственного изолятора, не смогли осмотреть его тело перед похоронами. Они не верят в версию о его самоубийстве и хотели бы провести независимую экспертизу, сообщает «Коммерсантъ».

Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорит, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.

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Комментарии (7)

Pilat
Как замечательно.
На похороны нациста очередь.
Это значит, что у либералов еще много людишек на которых они будут опираться при захвате власти.
Это явная недоработка ФСБ.
260642921
МБХ-медиа просто публикует объективную информацию. И из Тесака героя не делает, достаточно хотя бы чуть-чуть быть в курсе их редакционной политики. Но его взгляды и даже действия - не повод для того, чтобы оправдывать внесудебную расправу над ним, как и над любым гражданином России. Все ведь очень просто, но почему-то до особо одаренных "патриотов", которые предпочитают жить не в стране, а в племени, никак не доходит.
daisychain
Мне что-то непонятно: похороны проходят, а "тело осмотреть не смогли".
Нет такого закона, по которому они уже собственно тело из гроба не могли достать и отдать экспертам.
Сам Тескак, конечно, был личностью своеобразной, но это не повод для откровенного камерного убийства. Впрочем, сколько людей были посажены по откровенно подставным делам, связанным с наркотой и якобы-педофилией и, поскольку с доказательствами было туго и дело рассыпалось, то внезапно "в камере вешались от мук совести".
Как аукнется, так и откликнется. С чем боролся - на то и напоролся.
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