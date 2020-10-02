Премьер-министр России продлил мораторий на банкротство до нового года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина, согласно которому на 3 месяца — до 7 января 2021 года — продлевается мораторий на внешние банкротства для компаний и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, сообщает поздним вечером 2 октября официальный сайт российского Белого дома.

Мораторий как антикризисная мера не допускает введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество, а также приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория.