Росстат насчитал более 7400 смертей с COVID-19 за месяц. Это в 2,5 раза выше статистики оперштаба

Государственная служба статистики опубликовала отчет о естественном движении населения за август 2020 года. В стране умерли 7463 человека с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.



«В августе число смертей от COVID-19 по сравнению с июлем 2020 года снизилось», — констатирует Росстат.

Ведомство выделяет четыре группы смертей с диагностированной новой коронавирусной инфекцией. В качестве основной причины летального исхода она зарегистрирована у 3222 человек. Это на 36,5% меньше июля.

Вторую группу, в которую вошел 641 умерший пациент, COVID-19 характеризует как сопутствующее заболевание с необходимостью проведения дополнительных исследований. Еще 1078 умерших составили третью группу — у них коронавирус стал сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие других болезней и осложнений. Отсутствие связи между подтвержденным COVID-19 и смертью зафиксировано у 2522 пациентов.