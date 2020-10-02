Росстат насчитал более 7400 смертей с COVID-19 за месяц. Это в 2,5 раза выше статистики оперштаба
Государственная служба статистики опубликовала отчет о естественном движении населения за август 2020 года. В стране умерли 7463 человека с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.
«В августе число смертей от COVID-19 по сравнению с июлем 2020 года снизилось», — констатирует Росстат.
Ведомство выделяет четыре группы смертей с диагностированной новой коронавирусной инфекцией. В качестве основной причины летального исхода она зарегистрирована у 3222 человек. Это на 36,5% меньше июля.
Вторую группу, в которую вошел 641 умерший пациент, COVID-19 характеризует как сопутствующее заболевание с необходимостью проведения дополнительных исследований. Еще 1078 умерших составили третью группу — у них коронавирус стал сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие других болезней и осложнений. Отсутствие связи между подтвержденным COVID-19 и смертью зафиксировано у 2522 пациентов.
Общее количество летальных исходов, попавших в анналы Росстата, почти в 2,5 раза превышает статистику оперштаба по борьбе с коронавирусом. По его данным, в августе умерли чуть более 3200 человек с COVID-19 и пневмонией.
Разница в цифрах связана, в частности, с разной методикой подсчета жертв пандемии. Такие же разночтения были и в весенние пики.
За август население России уменьшилось на 30 тысяч человек. На 157 тысяч смертей пришлись 126 тысяч рождений.