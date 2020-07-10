FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 18:50
6
Печать

Росстат насчитал более 12 тысяч россиян с диагнозом «коронавирус», умерших в мае. Оперштаб сообщал о гибели 3686 человек

Росстат назвал число россиян, умерших с диагнозом «коронавирус» в мае 2020 года. Статистика размещена на сайте ведомства 10 июля.

Как следует из опубликованных данных, в последний весенний месяц умерли 12 452 пациента с диагнозом «COVID-19». Из них у 7 444 человек инфекция признана основной причиной смерти, остальные, согласно данным статистики, умирали «от прочих важных состояний». При этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал о 3 686 смертях за месяц. За все время пандемии, по данным оперштаба, умерли 11 017 человек по всей России.

В Петербурге только за май Росстат насчитал 966 смертей, при том что, по официальным данным, за весь период пандемии умерли 1541 человек.

Похожее расхождение было зарегистрировано и в апреле 2020 года. Росстат посчитал, что в стране скончались 2 712 человек с новой инфекцией, а штаб — 1162. В ведомстве сложившуюся ситуацию объяснили другой методологией подсчёта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Camlann
Не так давно обамский госдеп выделил грант в 250 000 USD тем, кто докажет, что путинская диктатура мухлюет с цифрами смертности от короновируса. Возможно Росстат решил подзаработать?
Иван Гамаюнов
На конец мая было 405843 заболевших, 12452 умерших это округленно 3% что более менее уже соотносится с мировой статистикой, а то бцж бцж)) только вот зачем было считать по другому? если бы народ знал такие реальные цифры то возможно и ковид бы закончился раньше, а то люди видят цифры 10000 заболевших и 10 погибших - ерунда пошли гулять)
pitmenspb
В Питере майских погибших от ковид и с ковид 1631 человек.. 52-53 человека в день...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний