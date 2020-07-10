Росстат насчитал более 12 тысяч россиян с диагнозом «коронавирус», умерших в мае. Оперштаб сообщал о гибели 3686 человек

Как следует из опубликованных данных, в последний весенний месяц умерли 12 452 пациента с диагнозом «COVID-19». Из них у 7 444 человек инфекция признана основной причиной смерти, остальные, согласно данным статистики, умирали «от прочих важных состояний». При этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал о 3 686 смертях за месяц. За все время пандемии, по данным оперштаба, умерли 11 017 человек по всей России.

Росстат назвал число россиян, умерших с диагнозом «коронавирус» в мае 2020 года. Статистика размещена на сайте ведомства 10 июля.

В Петербурге только за май Росстат насчитал 966 смертей, при том что, по официальным данным, за весь период пандемии умерли 1541 человек.



Похожее расхождение было зарегистрировано и в апреле 2020 года. Росстат посчитал, что в стране скончались 2 712 человек с новой инфекцией, а штаб — 1162. В ведомстве сложившуюся ситуацию объяснили другой методологией подсчёта.

