«У нас другая методология». В Росстате объяснили расхождение данных по «ковидным» смертям

«Оперативный штаб дает оперативные данные. <...> У нас другая методология расчета. Мы получаем данные из ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. — Прим. ред.), куда попадают первичные медицинские свидетельства о смерти, а также напрямую получаем окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления», — цитирует 23 июня заявление Павла Малкова РБК .

Глава Федеральной службы государственной статистики рассказал, почему информация о летальных исходах от COVID-19 за апрель у его ведомства и оперативного штаба отличается в несколько раз.

По его словам, на статистику могут повлиять несколько факторов, например, иногда свидетельство о смерти готовят 45 дней, а в некоторых регионах нет обязанности регистрировать гибель в органах ЗАГС для последующего захоронения. Он подчеркнул, что требование обращаться в ЗАГС в таких случаях установлено в крупнейших субъектах РФ, таких как Санкт-Петербург и Ленинградская область.

«Смертность от коронавируса — это вовсе не бинарная величина: умер от коронавируса, умер не от коронавируса. Все совсем не так просто», — резюмировал глава Росстата.

Служба статистики подсчитала, что в апреле в России скончались 2712 человек с коронавирусом, из которых у 1660 основной причиной стал именно COVID-19, а у 1052 человек этот вирус диагностировали, однако причина смерти кроется в другом. Согласно данным федерального оперативного штаба, который публикует сведения о летальных исходах каждый день, в четвертом месяце от COVID-19 в России умерли 1162 человека. Ранее «Фонтанка» обратила внимание на то, что в Петербурге данные Росстата и оперштаба разошлись в несколько раз.