Захарова: Санкционный список Белоруссии начинает автоматически применяться в России

Белорусский санкционный список в ответ на санкции ЕС начинает автоматически применяться в России в соответствии с союзническими обязательствами. Об этом 2 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В МИДе принятие санкций ЕС против официальных лиц Белоруссии назвали открытым давлением на власти республики, которые предпринимают усилия для нормализации ситуации в стране. «Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны. Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии путем общенационального диалога. Что должно происходить не на улицах, а в рамках национального правового поля с привлечением всех слоев белорусского общества», — сказала Захарова.

