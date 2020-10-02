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02.10.2020 18:51
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Захарова: Санкционный список Белоруссии начинает автоматически применяться в России

Белорусский санкционный список в ответ на санкции ЕС начинает автоматически применяться в России в соответствии с союзническими обязательствами. Об этом 2 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИДе принятие санкций ЕС против официальных лиц Белоруссии назвали открытым давлением на власти республики, которые предпринимают усилия для нормализации ситуации в стране. «Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны. Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии путем общенационального диалога. Что должно происходить не на улицах, а в рамках национального правового поля с привлечением всех слоев белорусского общества», — сказала Захарова.

Она отметила, что вместо проявления необходимой для стабилизации ситуации в Белоруссии сдержанности ЕС «вновь хватается за санкционный инструмент», который является односторонним и нелегитимным, подрывает прерогативы Совета Безопасности ООН и «ведет к дальнейшей эрозии международного права».

Белоруссия ввела симметричные санкции в отношении должностных лиц Великобритании и Канады, а также визовые санкции «против наиболее предвзятых и ангажированных в отношении Белоруссии представителей ЕС».

Под действие ограничительных мер ЕС попали 40 человек, среди них — глава ЦИК Белоруссии, министр внутренних дел, командир ОМОН Минского УМВД, зампредседателя КГБ. В отличие от британского списка, Лукашенко и его сын под санкции ЕС не попали.

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Комментарии (4)

08061962
Интересно в рамках союзного государства Россия тоже послов отзовёт? А на сколько человек посольства сократят?
Агроном аэродрома
Так-так-так... Что в качестве контрссанкцЫй опять запретят Воронежу?
Djnyana
"...в соответствии с союзническими обязательствами" пора тогда и по россиянам дубинками пройтись! )
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