Белоруссия ответила санкциями Великобритании и Канаде. В черный список попали должностные лица
Белоруссия вводит симметричные санкции в отношении должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом заявил 2 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
«Как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады», — цитирует Глаза ТАСС.
Санкции в отношении Белоруссии ввели не только Великобритания и Канада, но и Евросоюз. Под действие ограничительных мер ЕС попали 40 человек, среди них — глава ЦИК Белоруссии, министр внутренних дел, командир ОМОН Минского УМВД, зампредседателя КГБ. В отличие от британского списка, Лукашенко и его сын под санкции ЕС не попали.