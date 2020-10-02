FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
77.28р90.72р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
02.10.2020 17:15
7
Печать

Белоруссия ответила санкциями Великобритании и Канаде. В черный список попали должностные лица

Белоруссия вводит симметричные санкции в отношении должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом заявил 2 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады», — цитирует Глаза ТАСС.

Санкции в отношении Белоруссии ввели не только Великобритания и Канада, но и Евросоюз. Под действие ограничительных мер ЕС попали 40 человек, среди них — глава ЦИК Белоруссии, министр внутренних дел, командир ОМОН Минского УМВД, зампредседателя КГБ. В отличие от британского списка, Лукашенко и его сын под санкции ЕС не попали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

kоt-obormot
Ехх, не видать теперь на Дауниг-стрит 10 жареной картошечки с лучком.
260860591
Это еще только начало. Следующим этапом будет остановка картофельного потока в Европу. Голландцы тога с голоду все перемрут.
OldPerdun
И как теперь британские и канадские чиновники попадут в свои виллы под Бобруйском и на свои яхты на Припяти?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний