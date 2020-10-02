Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Надежда Михалкова, Семен Стругачев пошутят про Америку
8 октября в кино начнут показывать «Гудбай, Америка» (12+) — пожалуй, самое грубое надругательство над творчеством группы Nautilus Pompilius.
Сарик Андреасян, самый плодовитый отечественный режиссер, чье имя давно уже стало синонимом специфического стиля за гранью понятий о вкусе и чувстве меры, снял составленный из множества историй альманах о русских в Америке, страдающих по России. Собрал пеструю компанию из Дмитрия Нагиева, Юрия Стоянова, Надежду Михалкову, Семена Стругачева — и заставил их изображать отечественных типажей с Брайтон-Бич, из Силиконовой долины и с пляжей Майами. Получилось, как обычно, — броско, эмоционально и без всяких представлений о чувстве меры.
Иван Чувиляев