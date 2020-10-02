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02.10.2020 16:28
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«Метрострой» остается в Москве. Компания помирилась с заказчиком работ в столичной подземке

Петербургский «Метрострой» и АО «Управление развития строительных технологий» договорились об условиях продолжения работ по контракту на строительство участка московского метро. Информация об этом 2 октября появилась в паблике компании во «ВКонтакте».

«ОАО «Метрострой» и АО «УРСТ» успешно завершили переговоры об условиях продолжения работы по контракту. В настоящий момент стороны формально оформляют указанные договоренности», — говорится в сообщении.

Компания пояснила, что дополнительное соглашение затрагивает порядок расчета стоимости выполняемых работ, возможность их изменения в связи с действиями заказчика-генподрядчика, а также новые сроки завершения работ.

Напомним, ранее «УРСТ» уведомило «Метрострой» о расторжении контракта по строительству участка от «Можайской» до переходной камеры за станцией «Давыдково». Его стоимость — 7 млрд рублей. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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