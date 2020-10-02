Кокорин не выйдет на поле против «Зенита»

Форварду московского «Спартака» Александру Кокорину предстоит двухнедельное восстановление, поэтому он не сможет принять участие в матче против своего бывшего клуба.
«Кокорин пропустит следующий матч. Ему предстоит еще двухнедельный курс лечения», — рассказал 2 октября тренер московского клуба Доменико Тедеско.
По его словам, форвард получил травму во время встречи с «Тамбовом». «Спартак» еще не принял решения об участии в субботней встрече и некоторых других игроков.
«Зенит» надеется на восстановление своих футболистов, которые получили травмы в игре с «Уфой».
Александр Кокорин за свою карьеру успел поиграть и за «Зенит», и за «Спартак». Москвичи объявили о переходе игрока в августе 2020 года. В игровой практике спортсмена был вынужденный перерыв, так как он отбывал наказание по делу об избиении.
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Москве в субботу, 3 октября. Петербургский клуб удерживает первое место в Российской премьер-лиге с 20 очками. Их противник в ближайшей встрече держится на второй строчке.