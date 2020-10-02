Кокорин не выйдет на поле против «Зенита»

Форварду московского «Спартака» Александру Кокорину предстоит двухнедельное восстановление, поэтому он не сможет принять участие в матче против своего бывшего клуба.



«Кокорин пропустит следующий матч. Ему предстоит еще двухнедельный курс лечения», — рассказал 2 октября тренер московского клуба Доменико Тедеско.



По его словам, форвард получил травму во время встречи с «Тамбовом». «Спартак» еще не принял решения об участии в субботней встрече и некоторых других игроков.



«Зенит» надеется на восстановление своих футболистов, которые получили травмы в игре с «Уфой».

