Не все свободны: Петр Шерешевский выпускает «Данию тюрьма» в Камерном театре Малыщицкого

Спектакль «Дания тюрьма», который Петр Шерешевский поставил в театре Малыщицкого по пьесе петербургского драматурга Аси Волошиной, можно будет увидеть 10 и 11 октября. (18+)

Герои пьесы знакомятся друг с другом в тюремной гостинице для долгосрочных свиданий. Он — заключенный, которого навещает мать, она — приехала на встречу с отцом. Молодые люди проводят друг с другом несколько дней и все это время ведут непрерывный диалог, наполненный цитатами и аллюзиями на образы мировой культуры.



Фото: Александр Коптяев, фото предоставлено театром

В беседах на тюремной кухне то и дело возникают тени героев пьес и романов. Собственно, название пьесы и спектакля — «Дания тюрьма» — цитата из шекспировского «Гамлета», а действие, по ремарке драматурга, происходит под деревом, где ждали Годо, заставляя вспомнить о другом шедевре мировой драматургии. Такое двойственное переживание реальности, мерцающее бытие на границе материального и духовного миров, и становится сквозной линией сюжета.



По замыслу художника-постановщика Надежды Лопардиной сценическое пространство примет вид коммунальной квартиры. Но в узнаваемой обстановке то и дело будут возникать черты иной, небытовой реальности. При этом деления на сцену и зрительный зал в спектакле не будет — зрители будут находиться максимально близко к персонажам.

Пьеса Аси Волошиной «Дания тюрьма» вошла в шорт-лист фестиваля «Старый конь», ее читки проходили на Платоновском фестивале в Воронеже, в московском «Театре.doc», в петербургских театрах «Суббота» и Театр поколений. Спектакль в Камерном театре Малыщицкого станет первой полноценной постановкой пьесы на театральной сцене.

Начало 10 октября в 15.00, 11 октября в 15.00 и 19.00.

Алёна Палатченко

