«Капитан Волконогов» перекроет движение и запретит парковку на Среднем проспекте В. О.
В начале октября схему движения транспорта в Василеостровском районе Петербурга изменят съемки художественного фильма «Капитан Волконогов бежал». Парковаться запретят уже днем 2 октября.
Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 3:00 3 октября до 21:00 4 октября будет перекрыт проезд по Среднему проспекту В. О. от 18–19-й линий В. О. до 22–23-й линий В. О. Движение общественного транспорта по проспекту в это время будут приостанавливать, но не более чем на 10 минут в час.
Кроме того, с 16:00 2 октября до 21:00 4 октября на указанном участке Среднего проспекта В. О. будет введен запрет остановки.
Триллер «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова снимает ООО «Студия Лукфильм». Как пишет «Кинопоиск», фильм расскажет о капитане полиции, который сам становится обвиняемым и подается в бега, а после узнает, что ему осталось жить всего сутки и он попадет в ад. У него есть 24 часа, чтобы получить возможность попасть в рай.