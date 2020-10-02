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02.10.2020 11:53
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«Капитан Волконогов» перекроет движение и запретит парковку на Среднем проспекте В. О.

В начале октября схему движения транспорта в Василеостровском районе Петербурга изменят съемки художественного фильма «Капитан Волконогов бежал». Парковаться запретят уже днем 2 октября.

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 3:00 3 октября до 21:00 4 октября будет перекрыт проезд по Среднему проспекту В. О. от 18–19-й линий В. О. до 22–23-й линий В. О. Движение общественного транспорта по проспекту в это время будут приостанавливать, но не более чем на 10 минут в час.

Кроме того, с 16:00 2 октября до 21:00 4 октября на указанном участке Среднего проспекта В. О. будет введен запрет остановки.

Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга

Триллер «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова снимает ООО «Студия Лукфильм». Как пишет «Кинопоиск», фильм расскажет о капитане полиции, который сам становится обвиняемым и подается в бега, а после узнает, что ему осталось жить всего сутки и он попадет в ад. У него есть 24 часа, чтобы получить возможность попасть в рай.

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Комментарии (3)

f0ntan
Обязательно в современных фильмах сплетение жизни полиции и церкви. Видать полицейский много согрешил, что ему была уготована дорога в ад. Но тут в фильме какая-то ерунда. полицейскому-грешнику всего за сутки меняют путь из ада в рай. Что за один день можно было выполнить такого, чтобы исправить все свои предыдущие грехи?
RemyMartin
Очередной шизевр о жизни полицейских, похожих на настоящих как жители другой галактики.
Tattiana
Кто кому платит за съёмку и за ограничение движения?
А то в Таллине кинушку америкосы снимали, важную артерию городскую перекрыли, и за это взяли с эстонцев 5 млн долларов - как за рекламу города.
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