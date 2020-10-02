Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе
Армянская сторона рассматривает вариант проведения переговоров по Карабаху при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
«Мы продолжим решительно противодействовать агрессии против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ред.), в то же время будучи готовыми работать со странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы восстановить режим прекращения огня», — приводит 2 октября заявление министерства иностранных дел Армении агентство Armenpress.
Армянские дипломаты также осудили применение силы со стороны Азербайджана и выступили против возможного вмешательства Турции. МИД республики приветствовал вчерашнее заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.