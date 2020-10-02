FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
77.28р90.72р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
02.10.2020 11:06
4
Печать

Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе

Армянская сторона рассматривает вариант проведения переговоров по Карабаху при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

«Мы продолжим решительно противодействовать агрессии против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ред.), в то же время будучи готовыми работать со странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы восстановить режим прекращения огня», — приводит 2 октября заявление министерства иностранных дел Армении агентство Armenpress.

Армянские дипломаты также осудили применение силы со стороны Азербайджана и выступили против возможного вмешательства Турции. МИД республики приветствовал вчерашнее заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

Накануне президенты России, Франции и США призвали прекратить конфликт и провести переговоры при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Азербайджане уже назвали свое условие прекращения военной операции — это вывод вооруженных сил Армении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Андрей К._5e4ce28835681
Воевать против Турции? Кишка тонка.
alexpalspb
Бесполезно. Сейчас пока буферные районы не вернут, на переговоры не пойдут.
Pilat
Это показатель слабости.
Жаль...я ожидал от армян большей стойкости.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний