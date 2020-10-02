Петербург вышел на первое место в смертельной коронавирусной статистике за сутки

Смерть 32 человек признали гибелью от COVID-19 на 2 октября. Об этом пишет ресурс «стопкоронавирус.рф».



В Москве за сутки в смертельную статистику попали 28 случаев. Всего же по России на пятницу зафиксировано 186 летальных случаев от новой инфекции.



Петербург 2 октября пересек планку в 300 новых заболевших коронавирусом за сутки. Всего в Северной столице зафиксировано 43 608 случаев с начала пандемии.

