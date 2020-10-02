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02.10.2020 10:57
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Петербург вышел на первое место в смертельной коронавирусной статистике за сутки

Смерть 32 человек признали гибелью от COVID-19 на 2 октября. Об этом пишет ресурс «стопкоронавирус.рф».

В Москве за сутки в смертельную статистику попали 28 случаев. Всего же по России на пятницу зафиксировано 186 летальных случаев от новой инфекции.

Петербург 2 октября пересек планку в 300 новых заболевших коронавирусом за сутки. Всего в Северной столице зафиксировано 43 608 случаев с начала пандемии.

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Комментарии (20)

АлексКрылов
Давно пора решать вопрос о смене руководства КомЗдрава
Урус-Баши
Виноват беглов. Не смог проявить собянинскую твёрдость. Нерешительный. Ну и безмасочники в общественном транспорте вносят лепту. Они -следствие бегловской нерешительности.
67832738
Умирает от коронавируса конечно больше. Это понятно что не всем делают тест и не всегда он правильный.
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