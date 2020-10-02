70 нарушений и один прорыв. Паропровод на Парнасе заменили раньше на год
Реконструкция паропровода на Парнасе, которую начали после прорыва осенью 2019 года, завершена досрочно. Об этом 2 октября сообщает ГУП ТЭК.
Предприятие сообщает, что тепло без прорывов теперь обеспечено 33 жилым зданиям, в том числе 10 крупным предприятиям промзоны, среди которых молочный завод АО «Данон Россия», мясоперерабатывающее ОАО «Парнас-М», а также ведущий застройщик Северо-Запада — группа «ЛСР».
Как сообщает пресс-служба предприятия, реконструкция по плану должна была завершиться в ноябре 2021 года. Фактически же перекладка 2114 метров магистральных теплосетей и паропровода в промзоне Парнас вместе с благоустройством территории закончилась 15 сентября, произошло переключение теплоснабжения абонентов на вновь смонтированную постоянную схему. «Работы не прекращались даже в условиях сложной эпидобстановки в городе. Специалисты ТЭКа контролировали каждый этап реконструкции. Одним из нововведений стал онлайн-мониторинг зоны реконструкции посредством WEB-камер», — сообщает ТЭК.
При этом участок паропровода, который был построен в 80-х, был проблемным из-за высокого износа: фактический срок его эксплуатации составляет 38 лет, при нормативе в 25 лет. За последние 6 лет специалисты ТЭКа ликвидировали на нем более 70 технологических нарушений.
Напомним, 11 ноября 2019 года у проходной завода «Балтика» произошел разрыв паропровода. Куски асфальта повредили облицовку завода. Медицинская помощь понадобилась четверым. Всего в АО «СОГАЗ» поступило 35 заявлений о страховых выплатах, пострадавшим возмещен ущерб на сумму более 7,5 млн рублей. САО «ВСК» в рамках договора дополнительного страхования произведены страховые выплаты на сумму более 1,3 млн рублей.