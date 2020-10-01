"«Слабых команд нет». Главный тренер «Зенита» о результатах жеребьевки Лиги чемпионов"

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, по результатам которой его команда сыграет в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».



«Я думаю, нормальная жеребьевка, — цитирует Семака вечером 1 октября официальный сайт клуба. — Ее итог мог быть как лучше, так и хуже. Могли достаться такие гранды как «Манчестер Сити», который совсем рядышком с нами прошел. Что касается нашей группы — слабых команд в ней нет. Дортмундская «Боруссия» смотрится предпочтительнее остальных команд. «Лацио» неплохо выглядел в прошлом чемпионате Италии. Вместе с «Аталантой» он набрал одинаковое количество очков, и лишь по дополнительным показателям римляне стали четвертыми. Естественно, можно играть со всеми, можем бороться. Шансы у нас есть, и это самое важное.