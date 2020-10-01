Не больше трети. УЕФА разрешил болельщикам вернуться на трибуны стадионов

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под своей эгидой, сообщает организация 1 октября.

Согласно принятому решению, футбольные фанаты смогут заполнять до 30% мест на трибунах. Болельщики гостевых команд при этом не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений, уточнили в организации.

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение после успешного пилотного матча, который состоялся 24 сентября в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште, разрешить частичное возвращение зрителей на матчи УЕФА, если это разрешено местным законодательством», — говорится в сообщении.

«Хотя COVID-19 у всех нас общий враг, у разных стран разные подходы и разные проблемы. Это решение даёт местным властям гораздо большую гибкость в отношении допуска болельщиков, чем это было раньше, всегда с учетом оценки местных властей. Двадцать семь стран в Европе уже в той или иной степени разрешают допуск болельщиков на трибуны. Это решение позволит применять согласованный подход к каждой отдельной стране, а не к каждому соревнованию, что иногда было трудно понять болельщикам», — объяснил президент УЕФА Александер Чеферин



Решение вступит в силу на следующей недели, когда пройдут матчи с участием национальных команд.



Напомним, в этом сезоне впервые в истории сразу три российских клуба сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. «Зенит» уже знает своих соперников.