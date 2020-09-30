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30.09.2020 23:53
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"Краснодар" вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб "Краснодар" впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Ответную встречу финального квалификационного раунда россияне выиграли в гостях у греческого ПАОК со счетом 2:1. Первую игру в Краснодаре россияне также выиграли, и с таким же счетом.

Таким образом, в групповом этапе Лиги чемпионов Россию впервые в истории будут представлять сразу три клуба РПЛ - "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится вечером 1 октября.

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Комментарии (1)

медведь Дмитрий
"Быки" красавцы !!!!! С выходом в пул....чай не великое динамо .
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