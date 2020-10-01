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01.10.2020 21:50
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Три десятка автомобильных марок подняли цены на автомобили в России за месяц

За месяц, с августа по сентябрь 2020 года, автомобили на российском рынке подорожали у 30 автомобильных брендов. Средний рост цен как у бюджетных, так и у премиальных марок, составил 1,4%.

Как сообщает 1 октября Autonews со ссылкой на данные исследования «Авто.ру», в процентном соотношении сильнее всего прибавил в цене китайский кроссовер FAWX80. Его стоимость за месяц выросла на 12-14% - на 160 тысяч рублей. В абсолютном значении больше всего подорожал Mercedes-AMG G 63 с 585-сильным мотором - на 500 тысяч рублей (это 3%).

У марки Mercedes с августа по сентябрь сразу 23 модели выросли в цене 3%. Прежними остались ценники лишь на роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS, минивэны Vito и V-Class и пикапы X-Class. Также на 430 тысяч рублей стали дороже топовые версии седана BMW 5-Series и на 428 тысяч рублей подорожало большинство комплектаций флагманского седана Lexus LS.

Аналитики связывают рост цен в первую очередь с подорожанием валют. А с учетом того, что доллар и евро за месяц выросли на 6-8%, можно ожидать, что автомобили продолжат дорожать в ближайшие пару месяцев продолжится. Также, по словам экспертов, на цены повлияли смена поколения ряда моделей и дефицит некоторых моделей из-за остановок заводов во время пандемии.

Но есть и модели, цены на которые, напротив, снизились. Так, кроссовер Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором и полным приводом в версии Active подешевел на 1% или 13 тысяч рублей, а вариант Active+Winter скинул 3% (на 40 тысяч рублей). На те же 40 тысяч рублей (1%) подешевел внедорожник Toyota Fortuner с бензиновым мотором и «автоматом», а хэтчбэк KIA Ceed с 1,6-литровым мотором и «автоматом» - на 60 тысяч рублей (5%).

Снижение цен, по мнению представителя дилерского сообщества РОАД Вячеслава Жигалова, может быть связано с тем, что на складах скопились избытки автомобилей определенных моделей или у производителя накопились запасы машин, собранных еще до резкого снижения курса рубля.

Autonews

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Комментарии (3)

Nafanka
Аяяяяяяяй! "Убили экономику"! "Людям кЮшать не на Што, выживают из последних сил"! В салонах НЕ ПРО-ТОЛ-КНУТЬ-СЯ! Всё нищие-то с паперти понабежали! ))) На последние Мерсы-Инфинити-БЭХИ-Арканы и прочие ИКС-Трейлы покупают... детишки просят, есть не могут... )))
260965961
Про автомобили - плевать! А вот на лекарства цены выросли с 2018 г. практически в 2 раза! Российский дженерик Пентоксифиллин 100 мг № 60 за это время подрожал с 90 с чем-то рублей до 182 р., и это самые дешёвые цены на него в моей округе ( куда я способна добраться). А пенсия за это время выросла хорошо если на 200 р.
Vanko
Умные люди по прайсу не покупают. В цене всегда заложен люфт 3-5% и если машины надо продавать определенное количество штук, то будут и скидки.
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