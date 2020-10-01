Три десятка автомобильных марок подняли цены на автомобили в России за месяц

Как сообщает 1 октября Autonews со ссылкой на данные исследования «Авто.ру», в процентном соотношении сильнее всего прибавил в цене китайский кроссовер FAWX80. Его стоимость за месяц выросла на 12-14% - на 160 тысяч рублей. В абсолютном значении больше всего подорожал Mercedes-AMG G 63 с 585-сильным мотором - на 500 тысяч рублей (это 3%).

За месяц, с августа по сентябрь 2020 года, автомобили на российском рынке подорожали у 30 автомобильных брендов. Средний рост цен как у бюджетных, так и у премиальных марок, составил 1,4%.

У марки Mercedes с августа по сентябрь сразу 23 модели выросли в цене 3%. Прежними остались ценники лишь на роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS, минивэны Vito и V-Class и пикапы X-Class. Также на 430 тысяч рублей стали дороже топовые версии седана BMW 5-Series и на 428 тысяч рублей подорожало большинство комплектаций флагманского седана Lexus LS.

Аналитики связывают рост цен в первую очередь с подорожанием валют. А с учетом того, что доллар и евро за месяц выросли на 6-8%, можно ожидать, что автомобили продолжат дорожать в ближайшие пару месяцев продолжится. Также, по словам экспертов, на цены повлияли смена поколения ряда моделей и дефицит некоторых моделей из-за остановок заводов во время пандемии.

Но есть и модели, цены на которые, напротив, снизились. Так, кроссовер Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором и полным приводом в версии Active подешевел на 1% или 13 тысяч рублей, а вариант Active+Winter скинул 3% (на 40 тысяч рублей). На те же 40 тысяч рублей (1%) подешевел внедорожник Toyota Fortuner с бензиновым мотором и «автоматом», а хэтчбэк KIA Ceed с 1,6-литровым мотором и «автоматом» - на 60 тысяч рублей (5%).