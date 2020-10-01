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01.10.2020 17:17
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Пользователи Twitter по всему миру не могут зайти в свои микроблоги и жалуются на сбой

Соцсеть Twitter перестала работать вечером 1 октября у ряда пользователей во всём мире. Об этом свидетельствуют данные DownDetector.

Авторы микроблогов жалуются, что не могут ни обновить ленту, ни написать пост. При этом, судя по карте отчётов об ошибке, проблема коснулась пользователей многих стран. Среди них — США, Япония, Россия и ряд европейских государств.

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