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01.10.2020 16:28
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23 октября — круглый стол «Онлайн 2020»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Онлайн 2020»

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Какое развитие в 2020 году получили онлайн технологии в связи с пандемией?
  • Что из старых наработок пригодились и что принципиально новое появилось?
  • Насколько увеличился объем онлайн операций?

К участию в круглом столе приглашаются представители банков, страховых и IT компаний, эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться: Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97 (пн-пт с 10.00 до 18.00), elvira@fontanka.ru

 

План мероприятий

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