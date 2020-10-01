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01.10.2020 13:43
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Возраст автобусов для перевозки детей не будут регламентировать

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перевозки групп детей автобусами. Из них убрали возрастную планку для автобусов, которая была одним из основных камней преткновения предыдущего постановления.

Постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, убирает из правил требование о возрасте автобусов для перевозки детей. Против правила о том, что перевозить детей можно только автобусами не старше 10 лет, выступали и представители турбизнеса, и Минэкономразвития. Согласно документу, теперь единственное требование к ним — это наличие ремней безопасности.

Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года.

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Комментарии (2)

Karlos02
А че с детьми то так поступили? Уже не нужны?
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