Бывший промоутер Емельяненко осужден на 10 лет за сбыт наркотиков

В Петербурге приговорили бывшего промоутера MMA Олега Раевского. Он получил десять лет колонии за сбыт наркотиков. О приговоре Раевскому сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

«Он признан виновным в незаконном сбыте и хранении наркотических средств в крупном размере», — уточнили в ведомстве.



Раевский распространял белый порошок через тайники-закладки. Его задержали в июле 2017 года при передаче закупщику более 21 грамма тяжелого наркотика. Пару граммов промоутер припас для себя.



Судебный процесс длился в Приморском районном суде с сентября 2018 года. В августе прошлого года его приостановили в связи с розыском Раевского. «Фонтанка» выяснила, что он никуда не сбегал, а наоборот, деятельно участвовал в корпоративных конфликтах и общался с полицией. После публикации Раевского снова задержали, арестовали и довели дело до приговора. Приморский райсуд отправил его в колонию строгого режима на 10 лет 1 месяц.

