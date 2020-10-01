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01.10.2020 12:25
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Бывший промоутер Емельяненко осужден на 10 лет за сбыт наркотиков

В Петербурге приговорили бывшего промоутера MMA Олега Раевского. Он получил десять лет колонии за сбыт наркотиков. О приговоре Раевскому сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

«Он признан виновным в незаконном сбыте и хранении наркотических средств в крупном размере», — уточнили в ведомстве.

Раевский распространял белый порошок через тайники-закладки. Его задержали в июле 2017 года при передаче закупщику более 21 грамма тяжелого наркотика. Пару граммов промоутер припас для себя.

Судебный процесс длился в Приморском районном суде с сентября 2018 года. В августе прошлого года его приостановили в связи с розыском Раевского. «Фонтанка» выяснила, что он никуда не сбегал, а наоборот, деятельно участвовал в корпоративных конфликтах и общался с полицией. После публикации Раевского снова задержали, арестовали и довели дело до приговора. Приморский райсуд отправил его в колонию строгого режима на 10 лет 1 месяц.

Раевский — уроженец Твери. В Петербурге он стал известен как промоутер бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и владелец компании «Колизей».

© Фонтанка.Ру

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