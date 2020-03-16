Бывший промоутер бойца Емельяненко весьма раскрепощен для человека, которому определено место в Крестах. Числясь в розыске, он гуляет по центру Петербурга, общается с сотрудниками МВД и посещает салоны красоты.

Ищет полиция и не может найти промоутера Емельяненко Олега Раевского … Так вот же он

С глаз публики организатор турниров MMA Олег Раевский исчез после истории с продажей наркотиков. В последние дни человек, удивительно похожий на промоутера, активно участвует в конфликте мастериц парикмахерского искусства - на стороне той, которая подписывается фамилией Раевского. Статус заочно арестованного ему не помеха.



Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»

Раевского задержали со спецназом в июле 2017 года при сбыте крупной партии. Он пробыл в СИЗО несколько месяцев и вышел под подписку о невыезде. До задержания владелец промоутерской компани «Колизей» активно продвигал бойца Александра Емельяненко, открывал новые имена в мире MMA и слыл одним из самых медийных менеджеров в петербургском спорте.



Приморский районный суд начал слушать дело Раевского в сентябре 2018 года. Санкция статьи 228.1 УК предусматривает до 20 лет колонии. Судя по картотеке, из 24 заседаний подсудимый посетил меньше половины. Он очень часто болел.

В августе 2019 года процесс совсем замер. Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, производство по делу приостановили в связи с объявлением Раевского в розыск. Его заочно заключили под стражу на 2 месяца с момента будущего задержания. Организацию розыска поручили прокурору Приморского района.

Статус беглеца не погнал Олега Раевского из города. Меры конспирации он если и принимал, то символические. Пересел на лизинговый «Мерседес» и сменил деловой костюм на спортивный.

По данным «Фонтанки», с конца февраля 2020 года имя промоутера все чаще стали слышать в подразделениях МВД Центрального района, которые разбираются в энергичном конфликте парикмахеров.

На пятом этаже 41-го дома по Литейному проспекту несколько лет работала «Первая студия колористики» (ПСК). Среди прочих, работала в студии мастер по окрашиванию волос Наталья Вишнякова. В некоторых соцсетях она использует фамилию «Раевская».



В мае прошлого года с Вишняковой расторгли трудовой договор. Работодатель уличил ее в переманивании клиентов и использовании корпоративного контента (рекламные фото и текст) в личных целях. Наталья пообещала зачистить свои аккаунты. Но осадок, вероятно, остался.

Пару недель назад сотрудники ПСК не смогли попасть в свою студию на Литейном. Кто-то сменил замки. За дверью остались оборудование, компьютеры с клиентской базой, товары для ухода за волосами и окрашивания.

Примерно в то же время в Instagram-аккаунте Perfettapro, рекламирующем услуги колористов, появилась запись о новом адресе салона - Литейный, 41.

Под брендом «Perfettapro» действует Интернет-магазин, оформленный на ООО «Град» с регистрацией в Подпорожье. Собственником этой компании СПАРК называет Наталью Вишнякову.

Как стало известно «Фонтанке», полиция Центрального района в течение марта 2020 года зарегистрировала серию заявлений об имущественном споре между ПСК и «Perfettapro». Как минимум в одном из них, с текстом которого редакции удалось ознакомиться, упоминается полный тезка промоутера:



«Раевским Олегом Сергеевичем произведен захват помещения с находящейся там техникой и мебелью, а также личными вещами сотрудников… Раевский угрожает мне расправой, обещает сжечь автомобиль и навредить моему маленькому сыну… Вынуждена забрать документы ребенка из детского сада и вывезти его из города, так как реально опасаюсь за свою жизнь и здоровье… Раевский представляется сотрудником ФСБ, ходит с оружием. С его слов, писать заявление в полицию и другие инстанции бесполезно, так как у него большие связи…»

Оружейные пристрастия Олег Раевский не скрывает. Говорят, он не расстается с травматическим пистолетом.

Это заявление в 78-м отделе полиции оставила директор по маркетингу «Первой студии колористики». С тем же самым мужчиной, от которого якобы поступали угрозы, она виделась вечером 12 марта в присутствии сотрудников полиции. Этот человек удивительно похож на беглого промоутера.



«Фонтанка.ру»

По словам заявительницы, мужчина, названный ею Олегом Сергеевичем Раевским, пользуется черным автомобилем «Мерседес». Его тоже сфотографировали 12 марта на Литейном, 41.



На этом автомобиле Раевский передвигается по городу «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» пыталась связаться с Раевским через Наталью Вишнякову. Женщина сообщила, что такой человек ей знаком, но они давно не общаются. Объяснить, почему находящийся в розыске Раевский ставит «лайки» под ее свежими снимками в социальных сетях и занимает ее сторону в конфликте парикмахеров, собеседница отказалась.



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