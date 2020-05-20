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20.05.2020 14:22
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Бывший промоутер Емельяненко задержан в Петербурге по делу о наркоторговле. Он неудачно отлучился в магазин

В Петербурге задержан промоутер MMA Олег Раевский. Он с прошлого года скрывался от суда и числился в федеральном розыске.

Как стало известно «Фонтанке», накануне сотрудники уголовного розыска Приморского района приехали в коттеджный поселок «Ропшинские пруды». Один из оперативников под видом покупателя недвижимости вошел на территорию Раевского и разговорился с его гостями. Сам спортсмен в этот момент решил отлучиться и сел в свой «Мерседес». Оставшиеся на улице полицейские доехали с ним до магазина и задержали.

В базу федерального розыска Раевский попал не позднее апреля 2020 года, ордер на его заочный арест был выписан несколько месяцев назад. В августе 2019-го Приморский райсуд приостановил дело промоутера, обвиненного в наркоторговле, из-за бегства подсудимого.

Дело по статье 228.1 УК в отношении Раевского возбудили летом 2017 года после задержания на парковке гипермаркета. В его машине нашли кожаный чехол с ложечкой, зеркалом и куском пластика, весы и пакетики с порошком, наручники и ружье с патронами. Через несколько месяцев Раевского выпустили из СИЗО.

Статус скрывшегося от суда не мешал спортсмену вести публичную жизнь в Петербурге. В феврале — марте 2020 года Раевский лично участвовал в выдавливании студии колористики из арендованного помещения на Литейном проспекте. Это помещение по стечению обстоятельств заняла еще одна студия колористики, которую возглавляет носящая фамилию Раевского женщина.

До задержания с наркотиками Раевский выступал как владелец промоутерской компании «Колизей» и активно двигал на рынке MMA бойца Александра Емельяненко.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Teo Piter
Надеюсь надолго...
Павел Михайлов
Маски продавать сейчас выгоднее, чем наркотики.
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