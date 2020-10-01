Пентагон хочет купить образцы советского оружия, чтобы научить солдат обращаться с автоматом Калашникова и винтовкой Драгунова

Пентагон разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг. В запросе говорится, что изделия будут использоваться для тренировок, в том числе с целью развития «навыков обращения с оружием противника».



«В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены», — говорится в заявке, которую 1 октября приводит RT.



Пентагон интересуют макеты гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, а также гранат, которые должны быть выполнены из сверхпрочного уретана, чтобы «выдержать многолетние тренировки».

