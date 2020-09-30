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30.09.2020 08:42
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В США испытали робота, который распознает и уничтожает российский танк Т-72

Робота для уничтожения российского танка Т-72 испытали на учениях в США, которые прошли на полигоне Юма в штате Аризона. Об этом 30 сентября пишет издание Breaking Defense.

Робот оснащен небольшим беспилотником и определяет танк Т-72 с помощью алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR), созданного на основе более 3,5 миллиона фото военной техники.

В ходе учений цель находилась слишком далеко и робот с одобрения оператора вызвал поддержку артиллерии.

Издание отмечает, что американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и Китаем.

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Комментарии (2)

263761181
Этот робот сможет отличать армянские Т-72 от азербайджанских?
SlawaPiter
Танк это прошлый век, на сегодня человека научились убивать дешевле и наверняка...
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