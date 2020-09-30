В США испытали робота, который распознает и уничтожает российский танк Т-72
Робота для уничтожения российского танка Т-72 испытали на учениях в США, которые прошли на полигоне Юма в штате Аризона. Об этом 30 сентября пишет издание Breaking Defense.
Робот оснащен небольшим беспилотником и определяет танк Т-72 с помощью алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR), созданного на основе более 3,5 миллиона фото военной техники.
Army Robots Hunt Tanks In Project Convergence. The pair of unmanned scout vehicles had enough AI smarts aboard to navigate cross-country, identify “enemy” forces, and open fire – but a human still decides whether to shoot. @ArmyFutures #AIethics https://t.co/IBNmLC5SxY— Breaking Defense (@BreakingDefense) September 28, 2020
В ходе учений цель находилась слишком далеко и робот с одобрения оператора вызвал поддержку артиллерии.
Издание отмечает, что американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и Китаем.