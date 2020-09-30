Как сообщает 30 сентября пресс-служба Росгидромета , решение было принято после обращения правительства Крыма из-за засухи на полуострове. Засуха привела к пересыханию множества рек, причины полупустых водохранилищ — отсутствие подземного и карстового питания, малоснежные зимы 2018/19 и 2019/20 годов, большой недобор атмосферных осадков с мая по август 2020 года. После проведения активных воздействий в течение сезона осадки могут увеличиться на 10–30% по сравнению со среднестатистическими.

В Симферополь прибыл самолёт-метеолаборатория Як-42Д «Росгидромет» для того, чтобы искусственно увеличить осадки в Крыму.

Самолёт оснащён научной аппаратурой для определения параметров облаков и проведения воздействий на них. При пересечении облаков анализируется их микроструктура, термодинамика, турбулентные потоки, распределение влажности и другие показатели. При повторном заходе выбрасываются реагенты. Они соответствуют строгим экологическим нормативам, концентрация реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента, что значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе, отмечается в сообщении.

В крымских соцсетях сегодня появились посты о подтоплениях.