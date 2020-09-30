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30.09.2020 14:07
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Закономерный итог на видео: на парковке ТРК в Петербурге дрифтер финишировал в бетон

Ночные заезды на парковке у торгового комплекса «Лондон Молл» на пересечении улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта закончились аварией. Видеозапись, сделанная камерой наблюдения около часа ночи 30 сентября, оказалась в распоряжении «Фонтанки».

Как сообщают очевидцы, на этой парковке по ночам любят тренироваться дрифтеры. На этот раз водитель не справился с управлением и въехал в бетонное препятствие. На его пути, к счастью, не оказалось людей и других машин. Вероятно, обошлось без серьёзных травм: сразу после столкновения водитель вышел из машины.

Решить проблему дрифтеров сложно. Сами они, как и стритрейсеры, говорят, что для них в Петербурге нет подходящих площадок. При этом их упражнения мешают горожанам спать, иногда заканчиваются авариями. В 2019 году после жалоб на дрифтеров прокуратура заставила «Ленту» на Лиговском проспекте оборудовать свою парковку неровностями. Некоторых нарушителей ловят, им могут выписать штраф или лишить прав. После того, как в июле 2018 года под колесами «гонщика» на Невском проспекте погибла заслуженная балерина Мариинского театра, полиция стала проводить облавы на стритрейсеров.

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Комментарии (13)

footballer13
А где дрифт-то?
Ну вот зачем подобное высасывать-то?
Урус-Баши
Почаще бы так бились, меньше бы было кретинов-извращенцев. Автомобиль нужен для езды, а не для извращений. Впрочем, их говновозы как раз толькот для извращений.
prohor1969
чел просто уснул с включенным автоматом или отвлекся и отпустил тормоз, причём здесь дрифтеры? Мемы с фонтанки и так уже по всему рунету разошлись, каждый день ересь пишут
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