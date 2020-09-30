Ночные заезды на парковке у торгового комплекса «Лондон Молл» на пересечении улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта закончились аварией. Видеозапись, сделанная камерой наблюдения около часа ночи 30 сентября, оказалась в распоряжении «Фонтанки».

Как сообщают очевидцы, на этой парковке по ночам любят тренироваться дрифтеры. На этот раз водитель не справился с управлением и въехал в бетонное препятствие. На его пути, к счастью, не оказалось людей и других машин. Вероятно, обошлось без серьёзных травм: сразу после столкновения водитель вышел из машины.