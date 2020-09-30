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30.09.2020 11:47
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Депутат Ковалев: Слушания по дому Басевича отменили из-за COVID-19, а для Дня пожилых сделали исключение

В Петербурге запланированные на сентябрь общественные слушания по резонансному сносу дома Басевича перенесли из-за антикоронавирусных ограничений. Однако они не помешали провести в том же здании День пожилого человека. Об этом на заседании Заксобрания 30 сентября рассказал депутат от фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев.

Парламентарий напомнил, что в администрации Петроградского района 16 сентября должно было состояться общественное обсуждение проекта частичного сноса дома Басевича, полученного Театром танца Бориса Эйфмана для приспособления в качестве общежития артистов. Мероприятие было отменено под предлогом ограничений, которые введены в городе в рамках борьбы с распространением COVID-19.

«Не далее как через несколько дней в том же здании был проведен День пожилых людей, семей, приглашали людей даже без повязок, из группы риска — и поздравляли их. Ничего против такого мероприятия никто не имеет. Но возникает вопрос, а почему же столь острый общественный вопрос, как судьба дома Басевича, пал жертвой карантинных мероприятий, а мероприятия с участием пожилых людей в том же здании продолжают организовываться? Причем, по нашим сведениям, не только это, но еще около десятка мероприятий», — рассказал парламентарий.

Напомним, в сентябре активизировалось обсуждение судьбы доходного дома И. И. Басевича на Большой Пушкарской улице. Защитники пытаются предотвратить снос здания, Театр танца Бориса Эйфмана обвиняет горожан в распространении ложной информации.

Здание передали театру, предварительно вычеркнув его из проекта «Молодежи — доступное жилье». Изначально проект не предполагал сохранения даже лицевого корпуса, документацию четырежды отправляли на доработку. Последняя концепция предполагает снос пяти флигелей и сохранение с 1 по 5 этаж лицевого здания.

Доходный дом И. И. Басевича возведен архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. Здание — образец стиля модерн. В 2014 году его передали на баланс программы «Молодежи — доступное жилье», здание планировалось отремонтировать.

Борис Эйфман в 2016 году обратился к Георгию Полтавченко с просьбой передать дом Басевича под интернат для учащихся Академии танца. Разработкой проекта занялась компания «Проектная культура».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Маэстро
Собирать в пандемию на массовые мероприятия людей из группы риска - это похоже на диверсию. А Роспотребнадзор "не замечает"?
romk
Может быть кто-то в районной администрации имеет личную заинтересованность в проекте театра танца Бориса Эйфмана?
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