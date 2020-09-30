Депутат Ковалев: Слушания по дому Басевича отменили из-за COVID-19, а для Дня пожилых сделали исключение

Парламентарий напомнил, что в администрации Петроградского района 16 сентября должно было состояться общественное обсуждение проекта частичного сноса дома Басевича, полученного Театром танца Бориса Эйфмана для приспособления в качестве общежития артистов. Мероприятие было отменено под предлогом ограничений, которые введены в городе в рамках борьбы с распространением COVID-19.

В Петербурге запланированные на сентябрь общественные слушания по резонансному сносу дома Басевича перенесли из-за антикоронавирусных ограничений. Однако они не помешали провести в том же здании День пожилого человека. Об этом на заседании Заксобрания 30 сентября рассказал депутат от фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев.

«Не далее как через несколько дней в том же здании был проведен День пожилых людей, семей, приглашали людей даже без повязок, из группы риска — и поздравляли их. Ничего против такого мероприятия никто не имеет. Но возникает вопрос, а почему же столь острый общественный вопрос, как судьба дома Басевича, пал жертвой карантинных мероприятий, а мероприятия с участием пожилых людей в том же здании продолжают организовываться? Причем, по нашим сведениям, не только это, но еще около десятка мероприятий», — рассказал парламентарий.



Напомним, в сентябре активизировалось обсуждение судьбы доходного дома И. И. Басевича на Большой Пушкарской улице. Защитники пытаются предотвратить снос здания, Театр танца Бориса Эйфмана обвиняет горожан в распространении ложной информации.



Здание передали театру, предварительно вычеркнув его из проекта «Молодежи — доступное жилье». Изначально проект не предполагал сохранения даже лицевого корпуса, документацию четырежды отправляли на доработку. Последняя концепция предполагает снос пяти флигелей и сохранение с 1 по 5 этаж лицевого здания.