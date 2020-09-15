Градозащитники обвинили Академию танца Эйфмана в распространении ложной информации по дому Басевича

Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников 15 сентября ответило на заявление Театра балета и Академии танца Бориса Эйфмана о ситуации с доходным домом Басевича. Градозащитники призвали организации к взаимоуважительному диалогу и предложили рассмотреть возможность вернуть здание проекту «Молодежи доступное жилье» в случае, если реализация проекта без сноса невозможна.

«Заявление» распространяет такое количество абсолютно ложной информации о ситуации с ценным историческим зданием «Дом Басевича», что необходимо дать объективную информацию об основных реальных фактах, чтобы не вводить в заблуждение горожан», — говорится в обращении.

В организации подчеркнули, что цель защитников дома Басевича — сохранить историческое наследие, и отметили, что утверждение о поражении здания ядовитой плесенью и того, что дом по сути представляет собой руины, не соответствует действительности. ВООПИиК напомнил, что снос исторических зданий в Петербурге запрещен законом — допускается только разборка «отдельных аварийных конструкций». Именно с этим градозащитники связывают появление обследования, выполненного по заказу академии, «где во всех шести корпусах изумительным образом не обнаружено ни одной неаварийной конструкции». Отделение общества подчеркнуло, что «вместо того, чтобы обижаться на коллег по творческому цеху, жителей, градозащитников, депутатов, администрация Академии танца давно могла бы провести конструктивную встречу с заинтересованными горожанами и откорректировать свои планы в соответствии с интересами жителей: реконструировать историческое здание без сноса (это, безусловно, возможно), сохранить сквер на Б. Пушкарской , 9».