В России собак начали тренировать вынюхивать больных коронавирусом

Собак будут тренировать для обнаружения больных коронавирусом в России. Аналогичный эксперимент уже проводится в нескольких странах мира.



Проект, в рамках которого собаки будут буквально вынюхивать зараженных COVID-19, проводит Роспотребнадзор вместе с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», «Аэрофлотом» и Национальным медико-хирургическим Центром имени Н. И. Пирогова . Собак будут натаскивать на специальным образом инактивированных биологических образцах SARS-Cov-2, которые будут сохранять свой запах, сообщили в Роспотребнадзоре 30 сентября.

