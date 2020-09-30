В России собак начали тренировать вынюхивать больных коронавирусом
Собак будут тренировать для обнаружения больных коронавирусом в России. Аналогичный эксперимент уже проводится в нескольких странах мира.
Проект, в рамках которого собаки будут буквально вынюхивать зараженных COVID-19, проводит Роспотребнадзор вместе с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», «Аэрофлотом» и Национальным медико-хирургическим Центром имени
В ведомстве добавили, что тренировки животных уже начались.
Ранее президент Российской кинологической федерации также допустил, что собаки способны выявлять бессимптомных носителей COVID-19. «У каждой болезни есть свой запах, который способна учуять собака», — рассказал Владимир Голубев РИА Новости. Американские ученые также пришли к выводу о том, что животные могут учуять запах респираторных заболеваний.
Искать больных коронавирусом в аэропортах собак уже учат в Финляндии и Австрии, также четвероногие служат в аэропорту Дубая, где выяснили, что собачий нюх не ошибается в 92 процентах случаев.