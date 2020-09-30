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30.09.2020 11:10
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В России собак начали тренировать вынюхивать больных коронавирусом

Собак будут тренировать для обнаружения больных коронавирусом в России. Аналогичный эксперимент уже проводится в нескольких странах мира.

Проект, в рамках которого собаки будут буквально вынюхивать зараженных COVID-19, проводит Роспотребнадзор вместе с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», «Аэрофлотом» и Национальным медико-хирургическим Центром имени Н. И. Пирогова. Собак будут натаскивать на специальным образом инактивированных биологических образцах SARS-Cov-2, которые будут сохранять свой запах, сообщили в Роспотребнадзоре 30 сентября.

В ведомстве добавили, что тренировки животных уже начались.

Ранее президент Российской кинологической федерации также допустил, что собаки способны выявлять бессимптомных носителей COVID-19. «У каждой болезни есть свой запах, который способна учуять собака», — рассказал Владимир Голубев РИА Новости. Американские ученые также пришли к выводу о том, что животные могут учуять запах респираторных заболеваний.

Искать больных коронавирусом в аэропортах собак уже учат в Финляндии и Австрии, также четвероногие служат в аэропорту Дубая, где выяснили, что собачий нюх не ошибается в 92 процентах случаев.

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Комментарии (12)

0day
Забавно будет, если собаки сами окажутся способны переносить COVID-19. Собаки в масках будут?
Samal_
А потом будут ходить патрули с овчарками по улицам и "ковидных" хватать и помещать в резервации. Знакомо?
sench99
Дешевле научить их вынюхивать диарею..
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