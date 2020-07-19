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19.07.2020 22:02
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Австрийские военные вслед за финнами начали натаскивать собак на коронавирус

Вооружённые силы Австрии тренируют собак для обнаружения инфицированных новой коронавирусной инфекцией, даже если те не имеют симптомов, сообщает 19 июля пресс-служба ВС страны.

Сейчас нюхать болезнь учат в военном кинологическом центре. Считается, что если собак можно натренировать на поиск наркотиков, взрывчатки и других веществ на основе их запаха, то вирус тоже может быть обнаружен с помощью тонкого чутья.

«Станет ли эта специальная подготовка неотъемлемой частью центра военных собак, будет ясно только после фазы испытаний», - сказала министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

Обучение проходит в игровой форме. Собака ищет трубку, в которой содержатся молекулы запаха коронавируса, взятые из образцов со слизистой пациентов с COVID-19, после обнаружения пёс получает вознаграждение. Стадия тестирования с использованием ношеных масок начнется на следующей неделе.

Оборонное ведомство уверяет, что эксперимент безопасен и для служебной собаки, и для кинолога. Трубки обрабатывают ультрафиолетом, а оставшиеся микроорганизмы вируса умерщвляют. Испытания продлятся до конца июля.

Напомним, финские исследователи ещё в мае заявили, что собак можно было бы использовать для определения заразившихся коронавирусом людей, например, в аэропортах.

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Комментарии (3)

Алекс99
Хорошо, допустим даже, что собаки научатся это делать. Но ведь то, что нашла собака, надо как-то подтверждать. Когда собака унюхала наркотик — человека же не бросают сразу в каземат, а производят досмотр багажа. А если собака унюхала коронавирус — что тогда? ПЦР- тест и суточный карантин в ожидании результата за счет принимающей стороны? А если результат будет отрицательным — тогда еще и на антитела? А если человек уже переболел бессимптомно и опасности не представляет?
footballer13
Вы только нашим это не показывайте.
witkoren
Если хорошее финансирование, почему бы и не заняться
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