Австрийские военные вслед за финнами начали натаскивать собак на коронавирус

Вооружённые силы Австрии тренируют собак для обнаружения инфицированных новой коронавирусной инфекцией, даже если те не имеют симптомов, сообщает 19 июля пресс-служба ВС страны.

Сейчас нюхать болезнь учат в военном кинологическом центре. Считается, что если собак можно натренировать на поиск наркотиков, взрывчатки и других веществ на основе их запаха, то вирус тоже может быть обнаружен с помощью тонкого чутья.

«Станет ли эта специальная подготовка неотъемлемой частью центра военных собак, будет ясно только после фазы испытаний», - сказала министр обороны Австрии Клаудия Таннер.



Обучение проходит в игровой форме. Собака ищет трубку, в которой содержатся молекулы запаха коронавируса, взятые из образцов со слизистой пациентов с COVID-19, после обнаружения пёс получает вознаграждение. Стадия тестирования с использованием ношеных масок начнется на следующей неделе.

