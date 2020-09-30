Готов взорвать всё. В Петербурге задержали лжеминера-рецидивиста

Полиция Петербурга задержала хорошо ей знакомого мужчину после звонка о взрыве. Ему не помогло даже то, что владельцем телефона, с которого он «минировал», значилась женщина, живущая в другом районе города.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 30 сентября, сразу после полуночи во вторник на единый номер чрезвычайных служб 112 поступил звонок с мобильного телефона. Пьяный мужской голос сообщил, что готов взорвать всё, и отключился.



Сотрудники полиции оперативно установили, что звонили с телефона, зарегистрированного на 64-летнюю пенсионерку из Московского района. А затем нашли и настоящего звонившего — 56-летнего петербуржца, который проживает на Софийской улице. Он оказался полицейским хорошо знаком — с 2016 года трижды был судим за ложные сообщения о заминировании.

