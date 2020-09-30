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30.09.2020 09:04
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Готов взорвать всё. В Петербурге задержали лжеминера-рецидивиста

Полиция Петербурга задержала хорошо ей знакомого мужчину после звонка о взрыве. Ему не помогло даже то, что владельцем телефона, с которого он «минировал», значилась женщина, живущая в другом районе города.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 30 сентября, сразу после полуночи во вторник на единый номер чрезвычайных служб 112 поступил звонок с мобильного телефона. Пьяный мужской голос сообщил, что готов взорвать всё, и отключился.

Сотрудники полиции оперативно установили, что звонили с телефона, зарегистрированного на 64-летнюю пенсионерку из Московского района. А затем нашли и настоящего звонившего — 56-летнего петербуржца, который проживает на Софийской улице. Он оказался полицейским хорошо знаком — с 2016 года трижды был судим за ложные сообщения о заминировании.

Мужчину нашли в тот же день. Он гулял по улице Турку.

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Комментарии (2)

SlawaPiter
Почему бы так оперативно не найти кто пытался отравить Навального? Кто убил Политковскую, Боровика, Рохлина и пр?
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