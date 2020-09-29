На МКС обнаружили место утечки воздуха в российском сегменте. Ранее «Роскосмос» кивал на американцев
Место утечки воздуха на Международной космической станции установлено. Об этом 29 сентября сообщили в Роскосмосе.
«После проведенного анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы Международной космической станции было установлено, что данное место находится в служебном модуле «Звезда», в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля», — говорится в сообщении госкорпорации.
Конкретное место утечки еще уточняется. «При этом общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов. Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме», — сообщили в Роскосмосе.
За последний год на МКС произошло несколько утечек воздуха. 21 сентября из-за этого экипаж изолировали в российском сегменте станции — Роскосмос уверял, что утечку надо искать в американской части.