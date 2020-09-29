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29.09.2020 18:24
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На МКС обнаружили место утечки воздуха в российском сегменте. Ранее «Роскосмос» кивал на американцев

Место утечки воздуха на Международной космической станции установлено. Об этом 29 сентября сообщили в Роскосмосе.

«После проведенного анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы Международной космической станции было установлено, что данное место находится в служебном модуле «Звезда», в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля», — говорится в сообщении госкорпорации.

Конкретное место утечки еще уточняется. «При этом общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов. Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме», — сообщили в Роскосмосе.

За последний год на МКС произошло несколько утечек воздуха. 21 сентября из-за этого экипаж изолировали в российском сегменте станции — Роскосмос уверял, что утечку надо искать в американской части.

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Комментарии (6)

Anatolevich
Опять марсиане со своей дрелью. За что-то недолюбливают они Рогозина.
dragvs
Какой теперь бред мы услышым от Рогозина? Снова про то, как "американцы под покровом ночи сверлили дырку в российском сегменте"?
Maxic_84
Постоянно врут. Во всем. Что насчёт Боинга изоврались как могли, что насчёт Новичка. Как начал Обнуленный в 2000 году лгать про Курск так 20 год и продолжают.
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