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25.08.2020 11:40
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Роскосмос: Изоляция экипажа МКС в российских модулях завершилась

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили изоляцию в двух российских модулях и в 11:00 мск начали процесс открытия люков, сообщает госкорпорация «Роскосмос» 25 августа.

«Центр управления полетами (ЦУП) дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции», — отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что процесс открытия люков займет около часа.

Напомним, в американском сегменте станции несколько дней назад была обнаружена утечка воздуха.

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
Изоляция завершилась это хорошо! Но как же маски то?))))
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