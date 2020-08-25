Роскосмос: Изоляция экипажа МКС в российских модулях завершилась
Члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили изоляцию в двух российских модулях и в 11:00 мск начали процесс открытия люков, сообщает госкорпорация «Роскосмос» 25 августа.
«Центр управления полетами (ЦУП) дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции», — отметили в госкорпорации.
В Роскосмосе уточнили, что процесс открытия люков займет около часа.
Напомним, в американском сегменте станции несколько дней назад была обнаружена утечка воздуха.