«Забаррикадировали соседей туалетной бумагой». Как художники встретили кризис
«Фонтанка» продолжает общаться с участниками проекта «Покупай у своих» и собирать истории для специальной рубрики, где накопилось множество примеров выживания петербургского малого бизнеса во время карантина.
У семейного бизнеса, студии рисования, коронавирусная паника начиналась постепенно. Самые осторожные пожилые клиенты перестали посещать занятия еще в начале марта. «Мы понимали, что все идет к закрытию, — рассказывает Татьяна Леняшина, совладелец студии, — и решили закупить материалы впрок и перейти в онлайн». Помимо холстов, красок и других вещей для творчества художники в больших количествах используют бумажные полотенца и туалетную бумагу для вытирания кистей: в день уходит по 10–12 рулонов. Можно с легкостью вообразить возмущение соседей, узревших в общем коридоре антикризисную баррикаду: «Не иначе как спекулянты!» Смех смехом, а решение было верным: материалы впоследствии подорожали, и у поставщиков, и особенно в розничных магазинах.
По словам Татьяны, главной задачей было сохранить клиентов — соотношение старых и новых посетителей у студии 90% к 10%. Супруги собрали «Кризисный набор художника» и развозили материалы по домам самоизолированных учеников. На карантине художники провели пару мастер-классов и поняли, что онлайн-формат для обучения живописи очень неудобен: сложно в деталях увидеть картину с экрана монитора, а что-то показать или исправить и вовсе невозможно.
Клиенты, в свою очередь, активно поддерживали преподавателей: в начале карантина многие выкупили абонементы и даже предлагали оплачивать аренду помещения, которая составляет 30 000 руб. в месяц. Арендодатель дал скидку 50% за май, а апрельскую аренду разрешил выплачивать в рассрочку — что до сих пор и происходит. За государственной помощью предприниматели решили не обращаться.
По сравнению с февралем в августе доход упал в 2–3 раза, но в сентябре уже вышел на прежний уровень — люди хотят рисовать, а студия уплотняет расписание.