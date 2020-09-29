«Забаррикадировали соседей туалетной бумагой». Как художники встретили кризис

«Фонтанка» продолжает общаться с участниками проекта «Покупай у своих» и собирать истории для специальной рубрики, где накопилось множество примеров выживания петербургского малого бизнеса во время карантина.



У семейного бизнеса, студии рисования, коронавирусная паника начиналась постепенно. Самые осторожные пожилые клиенты перестали посещать занятия еще в начале марта. «Мы понимали, что все идет к закрытию, — рассказывает Татьяна Леняшина, совладелец студии, — и решили закупить материалы впрок и перейти в онлайн». Помимо холстов, красок и других вещей для творчества художники в больших количествах используют бумажные полотенца и туалетную бумагу для вытирания кистей: в день уходит по 10–12 рулонов. Можно с легкостью вообразить возмущение соседей, узревших в общем коридоре антикризисную баррикаду: «Не иначе как спекулянты!» Смех смехом, а решение было верным: материалы впоследствии подорожали, и у поставщиков, и особенно в розничных магазинах.