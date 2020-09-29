Жилищного инспектора в Петербурге отправили в колонию за взятку. У следствия было материалов на 3 млн, устояли 108 тысяч

О приговоре 29 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Маньковский как жилинспектор трудился в отделе контроля и надзора, отвечал за Калининский и Невский районы. Два года назад в мае он сговорился с юрисконсультом компании «Городские инновационные технологии» (ПАО «ГИТ»). Последний, сказано в решении суда, предложил деньги в обмен на услугу — не отправлять судье протоколы об административных правонарушениях, которые были выявлены во время проверок.

За взятку специалист жилищной инспекции Петербурга был готов закрыть глаза на нарушения в деятельности нескольких управляющих компаний. На него были миллионы, но посадили Валерия Маньковского за 108 тысяч.

Маньковский согласился, сперва в кафе на Новочеркасском он получил 80 тысяч наличными, еще 20 тысяч через полтора месяца пришло на карту его супруги.

Через месяц жилинспектора задержали. Как сообщал тогда в своем релизе Следственный комитет, его обвиняли в получении взятки в размере более 3 млн рублей, и это только за период с февраля по июль 2018 года. Были у Маньковского и неустановленные соучастники.

На скамье подсудимых он оказался один, а в деле, по сравнению с миллионами от Следкома, — сиротливые 108 тысяч. Но судье хватило и этого, Маньковского приговорили к трем годам колонии и взяли под стражу в зале суда. Его также на два года отлучили от госслужбы.

Компания «Городские инновационные технологии» не раз упоминалась в материалах «Фонтанки». Например, входившая в ее структуру УК «Универсальный страж» была признана банкротом за многомиллионные долги перед ГУП «ТЭК». УО «Профсервис», также из структуры ГИТ, была участником коммунального боевика в Московском районе.