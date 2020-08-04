В Петербурге управляющую компанию «Универсальный страж» признали банкротом из-за 4-миллионного долга

«В соответствии с отчетом временного управляющего, при введении и в ходе процедуры наблюдения судом установлено наличие у ООО «Группа компаний «Универсальный страж» просроченной свыше трех месяцев задолженности, общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, составила 16 021 398,25 рубля, — говорится в решении суда. — Доказательств погашения задолженности в процедуре наблюдения перед кредиторами суду не представлено». В конечном итоге арбитраж решил прекратить процедуру наблюдения в отношении компании и признать ее банкротом. Соответственно прекращены полномочия временного управляющего Артема Захарова и гендиректора Вадима Минко.

Сам иск был подан из-за долга за теплоэнергию больше года назад. В декабре арбитраж ввел в отношении «Универсального стража» процедуру наблюдения, а в июле 2020 года — открыл конкурсное производство.

По словам ГУП «ТЭК», «Универсальный страж» входит в холдинг «Городские инновационные технологии», и предприятие уже пять лет ведет в отношении его компаний активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности, однако общая сумма их долга за тепло превысила 700 млн рублей. В связи с этим ресурсоснабжающая организация перевела жильцов на прямые договоры с ТЭК.

«Фонтанка» рассказывала о конфликте «Универсального стража» с администрацией Калининского района еще в 2017 году. Компаний с идентичным названием две. У той, с которой судится ТЭК, судя по актуальному реестру на сайте жилищной инспекции, действие лицензии прекращено еще в 2018 году. У ее тезки лицензия действующая, однако домов в управлении нет.

Вадим Минко сообщил «Фонтанке», что «Универсальный страж» давно уже не входит в структуру группы ПАО «ГИТ», однако он уверен, что компания обязательно будет оспаривать решение суда. «Мне кажется, что своими действиями против этой компании новое руководство ГУП «ТЭК» просто пытается на бумаге получить какие-то виртуальные решения проблем — они просто хотят списать «бумажные» долги и не хотят реально работать и искать решения проблем, — заявил он. — Списав долги, они придут к своему руководству и будут показывать, что у них якобы улучшилось соотношение кредиторки и дебиторки, но по факту они просто лишили город возможности получить свои средства, а также поставили жителей в очень сложную ситуацию».