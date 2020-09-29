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29.09.2020 12:12
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Координатора штаба Навального в Архангельске подозревают в распространении порнографии. «Мы думаем, что это клип Rammstein»

Против координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова возбудили уголовное дело о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Об этом 29 сентября сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Алексея Кычина.

По словам защитника, дело возбудили еще 16 марта в отношении неустановленного лица. «Нам только сегодня объявили, что у Андрея статус подозреваемого. Видимо, вменяют ему то, что он распространял порнографию через Интернет. Более подробно сейчас ничего пояснить по этому поводу не можем. Предусматривает [статья] до шести лет лишения свободы», — уточнил Кычин.

Сегодня дома у Боровикова провели обыск, изъяли два ноутбука и два мобильных телефона. О распространении каких именно материалов идет речь, пока неизвестно. «Мы думаем, что это клип Rammstein. А может, и нет. Но больше не за что», — заявила жена активиста «Открытым медиа».

Ранее Боровика уже судили за пропаганду наркотиков — ей суд признал изображение наркосодержащего растения в клипе Децла «Легалайз», который был размещен у Боровикова на странице «ВКонтакте».

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Комментарии (5)

Cashmare
"есаул, есаул, что ж ты бросил коня" - ст. 245 УК РФ
"рассея, моя ты рассея от волги и до енисея" - ст. 280.2 УК РФ (проект)
"в сказке можно покататься на луне, и по радуге промчаться на коне" - ст. 6.21 КоАП РФ
куда смотрит прокуратура?
Свифт
..... любопытные наклонности у семейки.
тат2007amg
Судили Боровика, а отдуваться приходится Боровикову..
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