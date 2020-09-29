Координатора штаба Навального в Архангельске подозревают в распространении порнографии. «Мы думаем, что это клип Rammstein»

Против координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова возбудили уголовное дело о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Об этом 29 сентября сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Алексея Кычина.



По словам защитника, дело возбудили еще 16 марта в отношении неустановленного лица. «Нам только сегодня объявили, что у Андрея статус подозреваемого. Видимо, вменяют ему то, что он распространял порнографию через Интернет. Более подробно сейчас ничего пояснить по этому поводу не можем. Предусматривает [статья] до шести лет лишения свободы», — уточнил Кычин.

