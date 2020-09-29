Таможня upgrade: всё в одном плюс фискальный приоритет

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Весь экспорт и импорт СЗФО будут оформлять две таможни — Балтийская для морских грузов и Северо-Западная электронная для остальных. Прочие превращаются в таможни фактического контроля, для нашего региона это касается Санкт-Петербургской, Пулковской и Выборгской вместе со всеми постами. Это случится 30 сентября, когда реформа Федеральной таможенной службы начнет исполняться в СЗФО.

Реформа Федеральной таможенной службы России предполагает, что вместо примерно 600 постов, где до сих пор происходило таможенное оформление грузов, документальную работу возьмут на себя 16 таможен — по 1-й электронной в каждом федеральном округе — плюс 8 по видам доставки грузов или типам товаров. Например, морские грузы будут оформлять 3 таможни — у нас Балтийская и Новороссийская с Дальневосточной, соответственно расположению крупнейших портов страны. Оформлением алкоголя займется Центральная акцизная таможня — одна на всю страну. Реформа ФТС должна завершиться к концу 2020 года.



Лейтмотив — никакой коррупции. Когда каждый пост выпускал таможенные декларации и досматривал грузы, его начальник был сам себе режиссер. Но у участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) оставалась возможность выбирать спектакль — не понравилось на одном посту, едешь на другой, где ближе сцена и приятнее декорации. Для автомобильных грузов это вовсе ерунда — несколько десятков километров туда или сюда. Для морских комбинаторика масштабнее, но регулярно попадались суда, заходившие, например, в Большой порт Санкт-Петербург, где рулила Балтийская таможня, а потом менявшие курс в сторону Усть-Луги, где дирижировала Кингисеппская.

Единый центр электронного декларирования на весь федеральный округ оставляет лишь сцену под занавес — можно попробовать договориться, чтобы не очень внимательно досматривали. Это тоже немало, но лишает размаха артистов с богатым воображением.

Такова идеология реформы, которую в буквальном виде уже ощутили на себе мелкие участники ВЭД региона — в формате эксперимента СЗЭТ какое-то время работает.



«Посмотрим на ситуацию с другой стороны. У СЗЭТ тоже есть начальники, которые тоже люди со свойственными им недостатками. Представим, что такому начальнику не понравился конкретный участник ВЭД — не будем обсуждать причину. Раньше начальника поста можно было объехать на кривой кобыле через соседний, а руководителей единой таможни придется убедить изменить отношение. Рискну предположить, что ставки в игре повысятся…» — полагает участник ВЭД, который просил на себя не ссылаться.

Пока что ФТС отделила Северо-Западную электронную таможню (располагается в новом здании на Кременчугской улице) внушительной проходной, где обещают жесткий пропускной режим. Принципа «Посторонним вход запрещен» никогда не было на таможенных постах до реформы, на каждом из которых собирались очереди желающих оформить грузы. Принцип СЗЭТ — присылай пакет документов в электронном виде и отправляйся на пост для досмотра.

Участники рынка полагают, что в СЗЭТ цифровизация исполнена на весьма приличном уровне, но не хватает гибкости.



«В 99 случаях из ста электронный документооборот работает вполне прилично. Но не дай бог попасть в 1% — система сразу возвращает вас в каменный век. Простой пример. Произошла переплата таможенных платежей, участник ВЭД пытается вернуть лишнее. Таможня не против, но такой опции в оцифрованном виде нет, приходится готовить документы и физически везти их в ту же СЗЭТ. Или возникает необходимость, например, внести изменения в выпущенную декларацию — снова несешь туда бумаги и ждешь ответ в течение месяца», — говорит координатор от бизнес-сообщества комиссии по совершенствованию таможенного администрирования и информационных технологий Экспертно-консультативного совета ФТС России Юрий Ковалев.

По-другому видит проблему глобальной цифровизации таможенных процессов ветеран таможенной службы Владимир Костин:

«ФТС хочет добиться минимизации влияния человеческого фактора на таможенный контроль товаров, но используемые методики лишь отчасти этому соответствуют. В первую очередь встаёт вопрос согласованности и оперативности взаимодействия между электронной таможней и таможенными органами фактического контроля. Ни для кого не секрет проблемы сбоев в работе вычислительной техники и программного обеспечения. Да, технически таможня обеспечена каналами связи и серверами для хранения и обработки баз данных, но программное обеспечение до сих пор совершенствуется, и каждое его обновление декларанты ждут с опасением. Только форматы программных продуктов, используемых декларантами, в 2019–2020 годах обновлялись пять раз, а базы данных меняются ежедневно. Можно представить, что произойдёт в случае сбоя в работе сервера в Северо-Западной электронной таможне… Кто-то скажет, мы живём в эпоху экспериментов — но проблемы, связанные с этими экспериментами, зачастую умалчиваются», — считает он.



Марианна Чугаева, управляющий партнер юридической компании «Магистраль», полагает, что реформа ФТС сохраняет часто приоритет фискального интереса таможенных органов, что нивелирует главный принцип таможенного контроля — принцип правовой определенности и предсказуемости.

«Автоматизация выглядит прогрессивной, если бы не система таможенного контроля после выпуска. Сам выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой с учетом конкретного кода, зафиксированной таможенной стоимости ничего не значит. Смена кода, пересчет таможенной стоимости, лишение аккредитации сертификационного органа — всё это происходит после выпуска, но, тем не менее, влияет на участника ВЭД в части оплаты платежей и штрафов в отношении товара, выпущенного задолго до таких изменений», — говорит Марианна Чугаева.

Лев Годованник

Справка: По данным Северо-Западного таможенного управления, в августе 2020 года таможенными органами управления осуществлено взимание в федеральный бюджет Российской Федерации таможенных и иных платежей на сумму 58,86 млрд рублей, в том числе в отношении импортируемых товаров — 58,03 млрд рублей, экспортируемых товаров — 0,20 млрд рублей. Основной объем взимания в федеральный бюджет таможенных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтийскую (68,78%), Санкт-Петербургскую (24,99%), Псковскую (2,37%) и Выборгскую (2,09%) таможни.

