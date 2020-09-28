В Махачкале задержали пособника сбежавших из колонии осужденных. Он помог им прорыть 30-метровый тоннель
Помочь шестерым осужденным выйти из исправительной колонии № 2 в дагестанском поселке Шамхал до наступления назначенного срока освобождения решил 28-летний житель Махачкалы и стал фигурантом уголовного дела.
Как со ссылкой на информированный источник 28 сентября сообщает «Интерфакс», задержан Заур Аминов. По словам собеседника агентства, ему вменяют пособничество в побеге из места лишения свободы, это вторая часть 313-й статьи УК РФ.
По предварительной версии, с марта этого года он покупал на местных рынках строительные материалы и передавал их своим «заказчикам», благодаря чему тем удалось прорыть под стеной колонии тоннель. Его высота насчитывала около метра, а длина составляла более 30 метров.
Шестеро осужденных совершили побег в ночь на 23 сентября. Подкоп обнаружили сотрудники колонии. Один из беглых преступников был приговорен к 15 годам колонии за убийство, двое — к 12 годам колонии за наркотики, еще трое — к срокам не менее восьми лет. Поймать беглецов пока не удалось, власти Дагестана за информацию, которая поможет в поимке преступников, обещают награду в 1 млн рублей.