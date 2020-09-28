В Махачкале задержали пособника сбежавших из колонии осужденных. Он помог им прорыть 30-метровый тоннель

Помочь шестерым осужденным выйти из исправительной колонии № 2 в дагестанском поселке Шамхал до наступления назначенного срока освобождения решил 28-летний житель Махачкалы и стал фигурантом уголовного дела.



Как со ссылкой на информированный источник 28 сентября сообщает «Интерфакс», задержан Заур Аминов. По словам собеседника агентства, ему вменяют пособничество в побеге из места лишения свободы, это вторая часть 313-й статьи УК РФ.



По предварительной версии, с марта этого года он покупал на местных рынках строительные материалы и передавал их своим «заказчикам», благодаря чему тем удалось прорыть под стеной колонии тоннель. Его высота насчитывала около метра, а длина составляла более 30 метров.

