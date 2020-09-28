FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
78.67р91.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
28.09.2020 22:11
1
Печать

«Зенит» собирается купить полузащитника из Италии за 30 млн евро. «Удинезе» уже нашло замену де Паулю

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке полузащитника итальянского «Удинезе» Родриго де Пауля. Как написал 28 сентября в своем Twitter журналист Никколо Чеккарини, петербуржцы готовы заплатить 30 млн евро.

По данным Чеккарини, «Удинезе» таким предложением недовольны — они рассчитывают выручить за футболиста 40 млн евро. 26-летний полузащитник сыграл в прошлом сезоне в 34 матчах итальянского чемпионата, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Любопытно, что к вечеру 28 сентября «Удинезе» официально объявил о возвращении из английского «Уотфорда» Родриго Перейры. Этот аргентинец похож по амплуа на Де Пауля и эксперты уже предполагают, что это может означать продвижение в переговорах итальянцев с петербургским клубом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Лучше бы своих из молодежки ставили. Они бы за год адаптировались. А бюджетными деньгами конечно проще бросаться!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний