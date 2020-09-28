«Зенит» собирается купить полузащитника из Италии за 30 млн евро. «Удинезе» уже нашло замену де Паулю

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке полузащитника итальянского «Удинезе» Родриго де Пауля. Как написал 28 сентября в своем Twitter журналист Никколо Чеккарини, петербуржцы готовы заплатить 30 млн евро.



По данным Чеккарини, «Удинезе» таким предложением недовольны — они рассчитывают выручить за футболиста 40 млн евро. 26-летний полузащитник сыграл в прошлом сезоне в 34 матчах итальянского чемпионата, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.



Любопытно, что к вечеру 28 сентября «Удинезе» официально объявил о возвращении из английского «Уотфорда» Родриго Перейры. Этот аргентинец похож по амплуа на Де Пауля и эксперты уже предполагают, что это может означать продвижение в переговорах итальянцев с петербургским клубом.

