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28.09.2020 19:34
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Россия отправит Молдавии полмиллиарда гуманитарной помощи

Россия выделила 500 млн рублей для поддержки сельского хозяйства Молдавии, которое сильно просело из-за пандемии. О готовности передать средства президент Владимир Путин сообщил своему молдавскому коллеге Игорю Додону во время дистанционной встречи 28 сентября.

«По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объёме до полумиллиарда рублей, для того чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо, как вы и просили», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Российский президент отметил, что экономика страны его собеседника пострадала не только от коронавируса, но и от засухи.

Деньги Молдавии переведут двумя траншами, половина суммы уже готова к переводу, однако сначала Россия хочет получить от Кишинёва список предприятий, которые нуждаются в поддержке.

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Комментарии (2)

тат2007amg
Будут молдаване питаться деревом, как бобры..
olla
ёпрст!
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