«И что ты сосёшь у нас?» В отношении директора школы в Петербурге назначили проверку после публикации разговора с учеником

Директор школы в Петербурге назвала ученика «сосуном». Запись разговора опубликовало издание «Подъём» 28 сентября.



Мать школьника рассказала, что её сын якобы под новыми правилами школы написал «sosi». Мальчика вызвала директор школы. В разговоре руководитель назвала ребёнка «сосуном» и пообещала рассказать об этом «по громкому радио» всему учебному заведению. «И что ты сосёшь у нас?» — говорит женщина на опубликованной аудиозаписи.

По словам матери школьника, ей до сих пор не дали бумагу, которая стала поводом для конфликта.