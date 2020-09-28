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28.09.2020 18:01
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«И что ты сосёшь у нас?» В отношении директора школы в Петербурге назначили проверку после публикации разговора с учеником

Директор школы в Петербурге назвала ученика «сосуном». Запись разговора опубликовало издание «Подъём» 28 сентября.

Мать школьника рассказала, что её сын якобы под новыми правилами школы написал «sosi». Мальчика вызвала директор школы. В разговоре руководитель назвала ребёнка «сосуном» и пообещала рассказать об этом «по громкому радио» всему учебному заведению. «И что ты сосёшь у нас?» — говорит женщина на опубликованной аудиозаписи.

По словам матери школьника, ей до сих пор не дали бумагу, которая стала поводом для конфликта.

По данным «Подъёма», речь идёт о 391-й школе Красносельского района. Директор учреждения Татьяна Гапотченко в беседе с «Фонтанкой» заявила, что у неё не было конфликта с учеником и за комментарием посоветовала обратиться в районную администрацию. В администрации уточнили, что в отношении Гапотченко назначена проверка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Wuhan Proletarian
Директрисе свезло, что фамилия школьника не Калоев - пососала бы от души.
Ref
Теперь, благодаря своей аудио записи и бестолковой мамаше, быть этому парню "сосуном" до окончания школы, а может и пожизненно. Ну, сам к этому стремился...
Alkaline
Тварь какая мелкая. Пакостничает и еще ябедничает. Мать я понимаю, она обязана вступаться за ребенка. Публично. А дома - вкатить люлей, чтоб неповадно было. Надеюсь, директора все же не привлекут.
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