«И что ты сосёшь у нас?» В отношении директора школы в Петербурге назначили проверку после публикации разговора с учеником
Директор школы в Петербурге назвала ученика «сосуном». Запись разговора опубликовало издание «Подъём» 28 сентября.
Мать школьника рассказала, что её сын якобы под новыми правилами школы написал «sosi». Мальчика вызвала директор школы. В разговоре руководитель назвала ребёнка «сосуном» и пообещала рассказать об этом «по громкому радио» всему учебному заведению. «И что ты сосёшь у нас?» — говорит женщина на опубликованной аудиозаписи.
По словам матери школьника, ей до сих пор не дали бумагу, которая стала поводом для конфликта.
По данным «Подъёма», речь идёт о 391-й школе Красносельского района. Директор учреждения Татьяна Гапотченко в беседе с «Фонтанкой» заявила, что у неё не было конфликта с учеником и за комментарием посоветовала обратиться в районную администрацию. В администрации уточнили, что в отношении Гапотченко назначена проверка.