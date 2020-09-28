Эксперт Роспотребнадзора: Эпидемия коронавируса не закончится ни в этом, ни в следующем году

Эпидемия коронавируса на закончится в этом году, а случаи заболевания продолжат выявлять вплоть до 2022-го. Об этом 28 сентября ТАССу заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.



«Не стоит ожидать прекращения эпидемии в этом году. Скорее всего, случаи коронавирусной инфекции будут регистрироваться до 2021-го, а по некоторым данным — до 2022 года», — сказал Малеев.

