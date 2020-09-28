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28.09.2020 15:51
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Эксперт Роспотребнадзора: Эпидемия коронавируса не закончится ни в этом, ни в следующем году

Эпидемия коронавируса на закончится в этом году, а случаи заболевания продолжат выявлять вплоть до 2022-го. Об этом 28 сентября ТАССу заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Не стоит ожидать прекращения эпидемии в этом году. Скорее всего, случаи коронавирусной инфекции будут регистрироваться до 2021-го, а по некоторым данным — до 2022 года», — сказал Малеев.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России 28 сентября впервые за два месяца вновь перевалило за 8 тысяч человек, растет заболеваемость и в Петербурге.

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Комментарии (3)

a.159753123
У меня тёща по кофейной гуще точно такой же прогноз дала! Интересно, а он на чем гадал?
260618801
Всё ясно. С Эпидемией Коронавируса кремлёвские чиновники подписали контракт на 3 года.
bluxer
"Эпидемия" никогда не закончится. Но когда надо будет, её прекратят.
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