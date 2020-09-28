Восстановление российской экономики от коронакризиса обойдется в 6,4 трлн рублей
Правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики России. Оказалось, что в заключительной версии он обойдется в 6,4 трлн рублей, пишет 28 сентября «Коммерсантъ».
Основная идея плана, состоящего из более 500 мероприятий до конца 2021 года, — выход на рост в 3% ВВП через цифровизацию среды госуправления и взаимодействие с бизнесом, массовое дерегулирование, дорожные инвестиции и точечные субсидии. Он предполагает использовать «эпидемические» обстоятельства лета 2020 года — спад импорта продукции легпрома и закрытие внутреннего туризма — для системного развития двух этих индустрий внутри страны. Кроме того, план почти лишен чисто протекционистских элементов, большая часть мер — это не выделение финансирования, а в основном субсидирование, преимущественно кредитных ставок и в форме госгарантий.
Как уточняет издание, с точки зрения финансирования план уже более чем наполовину исполнен. На первом этапе он предполагал остановку спада ВВП во втором квартале 2020 года и восстановление к докризисным оборотам обработки, розницы, услуг. На втором этапе, который продлится с октября 2020-го по июнь 2021 года, должны начаться стабилизация и снижение безработицы, возвращение квартальной динамики ненефтегазового ВВП и реальных доходов населения на уровень не ниже, чем в 2019 году. А третий этап, уже в конце 2021-го, — это, по планам правительства, выход на плановую (национальные цели) траекторию роста ВВП, безработица ниже 5%, устойчивый рост доходов домохозяйств.