Банки могут отказаться от кредиток из-за закона, запрещающего навязывать клиентам допуслуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите», защищающих заемщиков от навязанных им услуг, может ударить по сегменту кредитных карт и сделать их выдачу невыгодной. Такие опасения Ассоциация банков России (АБР) высказала в письме, направленном в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сообщает 28 сентября РБК.



По мнению банков, рассматриваемый законопроект может нарушить баланс интересов заемщиков и кредиторов, поскольку слишком расширяет права первых. В письме отмечается, что условия, в которых заемщик может оспорить покупку у кредитора дополнительных продуктов и услуг, слишком размыты. Также в законопроекте не сказано, что взыскать ущерб можно только через суд. Банкиры опасаются, что отдельные клиенты станут оспаривать любые дополнительные услуги, чтобы получить деньги, которые, согласно документу, кредитор должен будет вернуть в двукратном размере.

