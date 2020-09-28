Банки могут отказаться от кредиток из-за закона, запрещающего навязывать клиентам допуслуги
Принятие поправок в закон «О потребительском кредите», защищающих заемщиков от навязанных им услуг, может ударить по сегменту кредитных карт и сделать их выдачу невыгодной. Такие опасения Ассоциация банков России (АБР) высказала в письме, направленном в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сообщает 28 сентября РБК.
По мнению банков, рассматриваемый законопроект может нарушить баланс интересов заемщиков и кредиторов, поскольку слишком расширяет права первых. В письме отмечается, что условия, в которых заемщик может оспорить покупку у кредитора дополнительных продуктов и услуг, слишком размыты. Также в законопроекте не сказано, что взыскать ущерб можно только через суд. Банкиры опасаются, что отдельные клиенты станут оспаривать любые дополнительные услуги, чтобы получить деньги, которые, согласно документу, кредитор должен будет вернуть в двукратном размере.
Больше всего участники рынка беспокоятся о том, как нововведение отразится на сегменте кредитных карт и карт с овердрафтом. Комиссию за снятие наличных с кредитки и перевод денег на другие карты, согласно проекту закона, можно признать незаконными услугами. Это толкнет некоторые банки к отказу от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными, считают в АБР. Ассоциация предлагает исключить норму о возврате денег за навязанную услугу или снизить ответственность за нарушение.
Правительство внесло законопроект, призванный защитить интересы заемщиков, в Госдуму весной 2020 года. В частности, поправки запрещают банкам обуславливать выдачу ссуды покупкой клиентом страховки и допуслуг. Документ уже прошел первое чтение в нижней палате парламента, в следующий раз депутаты рассмотрят его в октябре.