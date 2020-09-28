FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
28.09.2020 11:11
10
Печать

Самокатчик и автомобилист столкнулись на тротуаре проспекта Сизова

Серьезное ДТП произошло утром 28 сентября в Приморском районе Петербурга. В столкновении с автомобилем пострадал мужчина на самокате.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:35 у дома 30, корпус 1, по проспекту Сизова 37-летний мужчина, передвигаясь по тротуару на самокате, столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 31-летнего водителя. Автомобиль тоже двигался по тротуару.

В результате ДТП самокатчик получил травмы и был госпитализирован. По уточненным данным, его состояние удовлетворительное. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Новость дополнена в 11:23

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

McSim
Водитель на тротуаре сбил драйвера на бешеной доске - безусловно виноват водитель (законы). Увы, пока нет законов, обязывающих включать голову вот таким самокатчикам. Скорость у многих из них очень большая. И их аргументы, мол, мы едем быстро, но аккуратно... а столкновения из-за того, что пешики сами начинают суетиться. Так вот, давно пора включить этот вид транспорта в отдельную статью ПДД. Пусть не на ровне с мото и авто, но это и не пешеход! Пора их взять в рамки ПДД!
Никита Ревягин
Это как если бы у людей прямо сейчас начали появляться крылья. Это бы безумно мешало остальным, у которых пока крыльев нет. "Проклятые летуны заглядывают в окна по вечерам, врезаются в прохожих когда приземляются перед дверью в офис... УУУ, ЗАПРЕТИТЬ!"

Это пока у вас самих не начнут резаться крылья)) Я то знаю, я сам сперва был на другой стороне баррикад.

(При этом, к сожалению, будет только множиться шэринговое безумие, когда на самокат впервые встают люди без опыта и знаний и лезут на многополосную дорогу. Защитить от этого до конца нельзя, но можно снизить число случаев, создав инфраструктуру)
Никита Ревягин
Вся транспортная система, дороги и прочее были созданы и заточены под тот факт, что для перемещения в пространстве одной задницы массой 100 кг и меньше - к этой заднице прилагается полторы тонны металла, которые тоже надо двигать и которые, набрав скорость, представляют из себя заметную опасность.

В 2020 году появились массовые решения, при которых для перемещения одной задницы надо двигать дополнительно 15-20 кг вместо полутора тонн, и эти дополнительные килограммы не нужно оставлять на улице на радость ворам, и они не занимают десяток квадратных метров городской площади, даже когда не используются.

Ничего удивительного, что самокаты и моноколеса набирают популярность - люди реализуют давно существующую потребность комфортного перемещения. Попытки это запретить обречены на неудачу. В нормальных странах дороги переоборудуют, смещая акцент с 1,5т жоповозок на маленький индивидуальный транспорт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний