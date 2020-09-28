Самокатчик и автомобилист столкнулись на тротуаре проспекта Сизова

Серьезное ДТП произошло утром 28 сентября в Приморском районе Петербурга. В столкновении с автомобилем пострадал мужчина на самокате.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:35 у дома 30, корпус 1, по проспекту Сизова 37-летний мужчина, передвигаясь по тротуару на самокате, столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 31-летнего водителя. Автомобиль тоже двигался по тротуару.

В результате ДТП самокатчик получил травмы и был госпитализирован. По уточненным данным, его состояние удовлетворительное. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.