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27.09.2020 17:15
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После «поездки» в квадриге Аполлона в полицию забрали студента. Его друзьям удалось сбежать

Двое верхолазов после прогулки по крыше Александринского театра в Петербурге успели сбежать от охраны. Их менее удачливый приятель упустил возможность посмотреть, как силовики ломают нос Сирано, зато лично пообщался с полицией.

Об итогах субботнего поиска нарушителей на площади Островского 27 сентября «Фонтанке» сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Как установлено, городом с высоты Александринского театра любовались трое. Снимать их отрядили охрану, однако поймать удалось только одного.

автор фото читатель «Фонтанки» Виктор
автор фото читатель «Фонтанки» Виктор

«Данный гражданин прошел в театр как зритель, а затем, поднявшись на 7-й ярус, через открытое окно проник на кровлю — якобы с целью сделать несколько фотоснимков», — рассказывают в ведомстве.

Вечером на основной сцене ставили «Сирано де Бержерака» в редакции Николая Рощина: в прозе и современных реалиях. Пустым осталось место 19-летнего студента одного из городских вузов. Юношу доставили в отдел полиции, оценили профессиональную камеру и отпустили с протоколом. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, ему вменили статью 20.17 КоАП — нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Его «попутчиков» по колеснице Аполлона ищут.

автор фото читатель «Фонтанки» Виктор
автор фото читатель «Фонтанки» Виктор
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

А наш дядя Михаил
У бравых блюстителей ловить--лупить-сажать очкариков-барышень на митингах получается лучше. А тут как-то вяло сработали.
Analyst
Из вуза исключить и отправить на родину, коровам хвосты крутить.
Сергей Синица
При всей незначительности события хочу поблагодарить автора за обогащение лексикона слушателей и меня в частности.
Также прошу не останавливаться и чаще использовать слово Квадрига в сообщениях о дтп.
"Управлявший черной квадригой черный наездник находясь в измененном праздником туризма сознании сбил на невском проспекте горожан и одного юродивого"
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