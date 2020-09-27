После «поездки» в квадриге Аполлона в полицию забрали студента. Его друзьям удалось сбежать
Двое верхолазов после прогулки по крыше Александринского театра в Петербурге успели сбежать от охраны. Их менее удачливый приятель упустил возможность посмотреть, как силовики ломают нос Сирано, зато лично пообщался с полицией.
Об итогах субботнего поиска нарушителей на площади Островского 27 сентября «Фонтанке» сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Как установлено, городом с высоты Александринского театра любовались трое. Снимать их отрядили охрану, однако поймать удалось только одного.
«Данный гражданин прошел в театр как зритель, а затем, поднявшись на 7-й ярус, через открытое окно проник на кровлю — якобы с целью сделать несколько фотоснимков», — рассказывают в ведомстве.
Вечером на основной сцене ставили «Сирано де Бержерака» в редакции Николая Рощина: в прозе и современных реалиях. Пустым осталось место 19-летнего студента одного из городских вузов. Юношу доставили в отдел полиции, оценили профессиональную камеру и отпустили с протоколом. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, ему вменили статью 20.17 КоАП — нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Его «попутчиков» по колеснице Аполлона ищут.