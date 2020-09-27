Двое верхолазов после прогулки по крыше Александринского театра в Петербурге успели сбежать от охраны. Их менее удачливый приятель упустил возможность посмотреть, как силовики ломают нос Сирано, зато лично пообщался с полицией.



Об итогах субботнего поиска нарушителей на площади Островского 27 сентября «Фонтанке» сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Как установлено, городом с высоты Александринского театра любовались трое. Снимать их отрядили охрану, однако поймать удалось только одного.